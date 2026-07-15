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Un motocycliste décède des suites d’un accident à Troinex (GE)

Keystone-SDA

Un homme de 77 ans est mort lundi des suites d'un accident de la circulation à Troinex (GE). Au guidon d'un scooter, il a chuté lourdement après être parti en embardée sur la route de Marsillon vendredi à 05h50. Il a été conduit dans un état critique aux urgences.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’homme est décédé de ses blessures lundi aux Hôpitaux universitaires de Genève, a annoncé mercredi la police genevoise. Un automobiliste qui a assisté à l’accident lui a porté secours, tout comme deux autres usagers de la route qui ont procédé à un massage cardiaque. Le septuagénaire a ensuite été pris en charge par les secours, son pronostic vital était fortement engagé.

Selon la police genevoise, aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident. Le motocycliste circulait sur la route de Marsillon en direction de Veyrier quand il a dévié de sa trajectoire sur la gauche et percuté le trottoir avant de tomber.

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