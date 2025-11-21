Un nouveau démonstrateur énergétique «Power-to-Gas» inauguré à Sion

Keystone-SDA

Relever les défis actuels de la transition énergétique: telle est l'ambition du nouveau démonstrateur "Power-to-Gas" inauguré vendredi sur le campus Energypolis à Sion. Fruit d'une collaboration entre l'EPFL, la HES-SO Valais-Wallis et plusieurs partenaires industriels, l'outil se prête aux recherches de cinq chercheurs "qui développent les solutions de demain".

(Keystone-ATS) «Nous souhaitons être le navire amiral de la transition énergétique, a déclaré lors de l’inauguration le conseiller d’Etat valaisan Christophe Darbellay. Il y a une nécessité de trouver et de développer des solutions» en ce sens.

Installé au coeur du campus Energypolis à Sion, le démonstrateur prend la forme d’un petit bâtiment qui jouxte l’institut de recherche, mais surtout d’un laboratoire «grandeur nature», qui abrite des systèmes technologiques sujets à expérimentation.

«Plus qu’un simple local» un démonstrateur tel que celui-ci doit «prouver que les solutions» qui y sont testées «fonctionnent dans la pratique», a expliqué le chef du Département de l’économie et de la formation. Deux axes guident ainsi la recherche qui sera réalisée grâce à la nouvelle infrastructure: la capture du CO2 et le stockage saisonnier de l’électricité via le réseau de gaz.

Deux «solutions prometteuses»

La pénurie d’électricité en hiver est «typiquement le genre de problème que l’on cherche à résoudre ici», a illustré Léonard Evéquoz, directeur de l’EPFL Valais Wallis. Il s’agit «d’essayer de corriger» la différence entre la production et la consommation énergétique durant la saison hivernale.

Les recherches visent ainsi à convertir l’électricité excédentaire produite en été en hydrogène ou en méthane. Ces deux gaz peuvent être stockés durablement, ou injectés dans le réseau gazier. En inversant le procédé, il est possible de générer à nouveau de l’électricité et de la chaleur au moment souhaité.

La décarbonisation de l’industrie dite «lourde» fait partie des autres défis importants à relever. «Un élément essentiel de la neutralité carbone est la capture du CO2», rappellent l’EPFL et la HES-SO Valais-Wallis.

Deux procédés testés au sein du démonstrateur visent alors à capturer le CO2 à sa source d’émission, avant que celui-ci ne soit relâché dans l’atmosphère. Une fois récupéré, le gaz est transformé chimiquement, ce qui permet son stockage ou son transport sous forme liquide.

Installations énergétiques favorisées

Ce projet «Power-to-Gas» est soutenu par le Fonds Démonstrateurs Energie Valais qui, avec ses 5 millions, permet l’implantation de démonstrateurs sur le territoire valaisan. L’objectif est double pour les acteurs concernés: accélérer le transfert des technologies issues de la recherche et soutenir la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération.