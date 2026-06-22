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Un nouveau président pour la Croix-Rouge vaudoise

Keystone-SDA

Marc Hermant est le nouveau président de la Croix-Rouge vaudoise (CRV). Il succède à Loïc Haldimann, qui quitte ses fonctions après sept années d’engagement au sein du Comité et de la présidence de l’association.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Membre du Comité de la CRV depuis 2020, Marc Hermant a été élu lundi lors d’une assemblée générale. Il apporte une solide expérience professionnelle acquise durant plus de trente ans dans les domaines de l’aide humanitaire, de la santé et du management en Afrique, en Asie et en Europe, souligne la CRV dans un communiqué. Depuis 2015, il travaille comme directeur des ressources humaines d’abord à la PMU puis à Unisanté, Lausanne.

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