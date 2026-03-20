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Un ouvrier blessé par électrocution au Petit-Martel (NE)

Keystone-SDA

Un employé de l’entreprise des Transports publics neuchâtelois (transN) a été victime vendredi d’une électrocution alors qu’il effectuait des travaux dans une sous-station électrique au Petit-Martel. Blessé, il a été héliporté vers un hôpital universitaire romand.

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(Keystone-ATS) Deux électriciens de transN intervenaient en un lieu situé dans la vallée des Ponts-de-Martel et de La Sagne, sur la ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’un d’eux a été atteint par un arc électrique de 20’000 volts environ, a indiqué la Police neuchâteloise.

Rapidement secouru par son collègue, l’homme a ensuite été pris en charge par les services de secours, avant d’être évacué par un hélicoptère de la Rega vers un centre hospitalier universitaire. La victime est un homme âgé de 38 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel, précise le communiqué.

Le Ministère public a été informé de la situation. Une enquête a été ouverte par la Police neuchâteloise afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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