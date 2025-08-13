La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie suisse
Suisses de l'étranger
Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Keystone-SDA

Un adepte suisse du parapente, âgé de 74 ans, a perdu la vie mardi dans la région de Fiesch (VS). Les causes de son accident n'ont pas encore été établies.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Vers 16h45, le septuagénaire a perdu le contrôle de son parapente avant de tomber dans la rivière Weisswasserbach, à hauteur d’un pont, dans le centre du village de Fiesch, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué diffusé mercredi.

Des témoins de la scène ont immédiatement donné l’alerte. L’Organisation cantonale valaisanne des secours a rapidement dépêché un hélicoptère, une ambulance, des spécialistes du sauvetage, des sauveteurs en montagne et en milieu aquatique, ainsi qu’un chef d’intervention sanitaire. Les secours n’ont cependant pu que constater le décès du pilote.

Lors de l’incident, une personne a également été légèrement blessée et transportée à l’hôpital de Viège. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête en collaboration avec la police cantonale valaisanne.

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
