Un peu moins de deux millions de sapins de Noël vendus chaque année

Keystone-SDA

Pour de nombreux Suisses, le sapin fait partie de la tradition de Noël. Selon l'association des propriétaires forestiers, environ 1,7 million de sapins sont vendus chaque année. Le Nordmann est de loin le plus apprécié.

(Keystone-ATS) Lors de l’achat d’un sapin de Noël, deux tiers des Suisses optent pour un Nordmann, a déclaré à Keystone-ATS Benno Schmid, responsable de la communication de ForêtSuisse, l’association des propriétaires forestiers de Suisse. L’épicéa et l’épicéa bleu sont également très appréciés.

Avant d’être vendus, les petits arbres restent une dizaine d’années dans des cultures de sapins de Noël, où ils sont soignés par des professionnels pour devenir de beaux arbres, souligne l’association. Pour cela, des semences appropriées sont nécessaires. Alors que les graines d’épicéa et d’épicéa bleu proviennent de Suisse, celles du Nordmann sont souvent importées du Caucase.

Indépendamment de l’origine des graines, les arbres «d’IG Suisse Christbaum», l’organisation faîtière des producteurs suisses de sapins de Noël, sont dotés d’un label de qualité suisse, pour autant qu’ils répondent aux normes de qualité et d’environnement de l’association.