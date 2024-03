Un physicien étudie le sens de croissance des cristaux de neige

3 minutes

(Keystone-ATS) Le physicien Lars Mewes de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) étudie la direction dans laquelle poussent les cristaux de neige sur le glacier d’Aletsch. Il collabore avec un projet du Centre aérospatial allemand (DLR) et de l’EPF de Zurich.

Le nivologue travaille à plus de 3400 mètres d’altitude dans la station de recherche de haute montagne du Jungfraujoch, d’où il part chaque jour à ski vers le glacier du Jungfraufirn, 200 mètres plus bas, pour effectuer des mesures et prélever des échantillons de neige pour le laboratoire réfrigéré de Davos, indique jeudi le SLF dans un communiqué.

Les chercheurs de l’EPF Zurich ont installé un radar terrestre sur le Jungfraujoch pour mesurer les quantités de neige fraîche, la structure du névé et celle de l’ensemble du glacier. Le rôle de Lars Mewes est de creuser des profils de neige sur le glacier et de les analyser. “Nous obtenons une résolution très fine de l’ordre du millimètre avec notre SnowImager, un appareil qui nous permet de déterminer la structure du manteau neigeux”, explique le physicien.

Les chercheurs de l’EPF de Zurich comparent ensuite ses résultats avec ceux de leurs prises de vue radar, ce qui leur permet de voir à quel point leur méthode fonctionne déjà – et où ils doivent éventuellement apporter des améliorations.

Travailler sur la corde

Le travail de Mewes n’est pas sans danger. Sur le glacier, les chercheurs s’assurent mutuellement à l’aide d’une corde, au cas où une crevasse s’ouvrirait. La raréfaction de l’air se fait sentir sur le chemin du retour vers la station, lorsqu’il faut remonter plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Le travail se termine à la fin de la semaine.

Si la météo le permet, l’avion du DLR effectuera un vol au-dessus du Jungfraujoch et du glacier d’Aletsch fin mars. Des chercheurs du SLF seront à nouveau sur place, notamment pour étudier l’anisotropie des cristaux de neige dans la neige fraîche, à savoir la direction dans laquelle ils se forment. Les processus qui ont une direction et qui ne se déroulent pas de la même manière dans toutes les directions sont appelés anisotropes.

Le SLF effectuera une mesure de référence pour savoir dans quelle direction les cristaux de glace sont orientés, mesure qui sera ensuite utilisée par les chercheurs du DLR. Ces derniers tenteront d’obtenir les mêmes résultats depuis leur avion grâce à un radar. Jusqu’à présent, ils n’ont comparé leurs données qu’avec des valeurs théoriques issues de la littérature scientifique. Selon le communiqué de presse, le travail du SLF devrait contribuer à obtenir des résultats plus proches de la réalité.