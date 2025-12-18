Un plan en dix points pour les partis bourgeois bernois

Keystone-SDA

Des emplois en quantité suffisante et des infrastructures fonctionnelles: tels sont les objectifs du programme en dix points présenté par les partis bourgeois en vues des élections cantonales bernoises du 29 mars prochain.

4 minutes

(Keystone-ATS) «Il n’y a pas besoin d’être devin pour voir que les quatre prochaines années continueront d’être marquées par des bouleversements économiques et géopolitiques mondiaux, par le changement climatique et par les exigences en matière de développement durable», a déclaré jeudi en conférence de presse la directrice des Finances Astrid Bärtschi.

Avec un programme axé sur la sécurité, l’innovation et la promotion ciblée de l’attractivité du canton, l’UDC, le Centre, le PLR et l’UDF veulent maintenir le canton de Berne «sur la bonne voie» pour les quatre prochaines années.

Astrid Bärtschi a évoqué les progrès considérables effectués lors de la législature qui arrive à son terme: les finances sont plus saines, le taux d’aide sociale a diminué, l’allégement fiscal est en bonne voie et l’optimisation des infrastructures a été lancée. Le canton a aussi amélioré sa capacité à résister aux crises.

Résilience

La sécurité est le fondement d’un développement positif, a expliqué le chef de la direction de la Sécurité Philippe Müller. La situation s’est dégradée ces dernières années, tant au niveau national qu’international. Il est donc important de rendre le canton de Berne plus résilient. Le plan en dix points prévoit notamment des mesures pour lutter contre la criminalité organisée, des bandes de cambrioleurs à la cybercriminalité en passant par les infractions violentes.

Astrid Bärtschi a également évoqué la stratégie fiscale du canton. Celle-ci prévoit un plan clair pour ramener la pression fiscale dans la moyenne. Le plan en dix points promeut notamment une réduction progressive de l’impôt sur les bénéfices et de nouvelles baisses de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les régions hospitalières doivent être agrandies et les collaborations encouragées, a souligné le directeur de la Santé Pierre Alain Schnegg. Les soins vont évoluer, en s’éloignant des hôpitaux et des longs séjours hospitaliers pour privilégier les interventions ambulatoires suivies d’une phase de convalescence à domicile», a-t-il détaillé.

Economie forte

Dans le domaine de la construction, les procédures doivent être optimisées. Il faut aussi remplacer les obligations d’autorisation en obligations de déclaration, dans la mesure du possible. Plusieurs zones bâties du canton de Berne sont sous-utilisées ou leur développement est freiné par la règlementation, a souligné Daniel Bichsel (UDC), député au Grand Conseil et candidat au Conseil d’Etat.

De plus, il faut continuer de développer la numérisation des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire. Dans le domaine des transports, les améliorations prévues en Emmental et en Haute-Argovie doivent se concrétiser.

«Une économie forte profite à tout le monde, mais nous savons qu’elle ne tombe pas du ciel», a souligné le député et candidat au Conseil-exécutif Raphael Lanz (UDC). Une économie forte se développe là où les gens ont les compétences nécessaires, où l’innovation est possible et où l’approvisionnement en énergie est stable.

Des écoles et des établissements de formation de qualité doivent former les professionnels de demain. Un cadre politique libéral offre un terrain particulièrement propice aux PME. Il faut également développer les énergies renouvelables, alors que les prix de l’énergie doivent être équitables. Le canton «ne doit pas être un frein, mais un facilitateur. Cette attitude est également nécessaire au sein de l’administration», a poursuivi Raphael Lanz.

Le ticket bourgeois est composé de l’UDC, du Centre, du PLR et de l’UDF. Cette alliance présente trois membres sortants du Conseil-exécutif: Astrid Bärtschi (Centre), Pierre Alain Schnegg (UDC) et Philippe Müller (PLR). S’y ajoutent les deux agrariens Raphael Lanz et Daniel Bichsel.

Les élections au Conseil-exécutif et au Grand Conseil auront lieu le dimanche 29 mars 2026.