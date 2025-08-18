La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Keystone-SDA

Un pompier est mort dans le nord-ouest de l'Espagne à la suite d'un accident, a indiqué lundi le gouvernement de la région de Castille-et-Léon. Ce décès porte à 4 le nombre de morts dans les incendies qui ravagent l'Espagne depuis plus d'une semaine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gouvernement local «déplore le décès» d’un pompier dans le «renversement» d’un véhicule transportant de l’eau, selon un message sur le réseau social X.

L’accident s’est produit lorsque le convoi auquel appartenait ce véhicule s’est éloigné de l’incendie pour prendre un chemin forestier très incliné. «Pour une raison inconnue, le véhicule s’est approché du talus et a basculé, tombant sur une pente de fort dénivelé», a ajouté le gouvernement local.

Plus de 70’000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours et plus de 157’000 depuis le début de l’année, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS), des chiffres en hausse constante. Devant l’ampleur de la dévastation causée par les incendies en Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé dimanche «un pacte national face à l’urgence climatique».

