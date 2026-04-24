Un professeur neuchâtelois du RHNe à la tête de la chirurgie suisse

Keystone-SDA

Le médecin-chef du département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), Marc-Olivier Sauvain, a été nommé à la présidence de la Société suisse de chirurgie (SSC). Cette nomination est une première pour un chirurgien neuchâtelois depuis 1942.

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(Keystone-ATS) Marc-Olivier Sauvain prendra ses fonctions le 1er juillet pour un mandat de deux ans. Cette nomination «constitue une reconnaissance du parcours et de l’engagement du professeur ainsi que du travail collectif mené au sein du RHNe, notamment dans les domaines cliniques, de la formation et dans l’essor de la chirurgie robotique», a indiqué vendredi le RHNe.

Traditionnellement occupée par des représentants d’hôpitaux universitaires, «cette fonction met en lumière le rôle et la qualité du travail réalisé au sein d’un hôpital cantonal», a précisé le RHNe. Durant son mandat, le chirurgien participera notamment aux réflexions nationales sur la formation postgraduée, la qualité des soins, la recherche ainsi que les enjeux tarifaires liés à l’évolution du système de santé.