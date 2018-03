Un salaire minimal à 3000 francs est «supportable»

La conclusion de ce rapport n’a rien de surprenant, dans la mesure où les syndicats suisses ont engagé, depuis près de deux ans, une campagne à long terme pour relever les bas salaires. Les syndicats visent 3'000 francs nets par mois au moins pour tout emploi à plein temps. Aujourd’hui, 13,5 pour cent de la population active touche des salaires qui se situent au-dessous de ce seuil. Et 250'000 personnes vivent même au-dessous du seuil de pauvreté dans un pays qui passe pourtant pour un des plus riches de la planète. C’est que, constatent les experts, les inégalités sociales et salariales se sont notablement accentuées ces cinquante dernières années. Et d’ajouter qu’on ne peut pas tabler sur la seule croissance économique et les lois du marché pour gommer le problème des bas salaires. Une réglementation est nécessaire. Les experts mandatés par l’USS sont clairement en faveur de l’introduction d’un salaire minimal, que ce soit sous forme de prescription de l’Etat ou par la voie contractuelle. Mais ils laissent aux «politiques» le soin de choisir la meilleure de ces deux solutions. Les syndicats ne sont pas les seuls à plancher sur ce problème. Des solutions ont été esquissées dans le dossier des accords bilatéraux. Avec la possibilité de prescrire un salaire minimal, dans certaines branches et dans certaines régions, pour des travailleurs déplacés. Le rapport des experts mandatés par l’Union syndicale suisse s’inscrit donc dans une réflexion générale sur la question des bas salaires. Pierre-André Tschanz

