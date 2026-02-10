La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Un septuagénaire écroué pour viols et agressions sur 89 mineurs

Keystone-SDA

Un Français âgé de 79 ans a été mis en examen et écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé mardi le procureur de Grenoble. Certains abus ont été commis en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre de victimes a été établi à partir d’écrits compilés dans une clé USB par le septuagénaire qui évoque des «rapports sexuels» sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans, a précisé le procureur Etienne Manteaux lors d’un point presse.

Les faits auraient été commis en Allemagne, Suisse, Maroc, Niger, Algérie, Philippines, Inde, Colombie et Nouvelle-Calédonie, où il était éducateur, a-t-il détaillé.

La clé USB sur laquelle des documents écrits ont été enregistrés par le septuagénaire a été découverte par son neveu qui se «questionnait sur la vie affective et sexuelle» de son oncle, a ajouté M. Manteaux.

Il s’agit d’un document de «15 tomes, une matière très dense», a-t-il précisé.

Le procureur a lancé un appel à témoins «pour permettre à d’éventuelles autres victimes de pouvoir se manifester».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision