Un septuagénaire se tue en tombant de vélo à Berne

Keystone-SDA

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Un cycliste, citoyen américain âgé de 76 ans domicilié dans le canton, est décédé vendredi soir à Berne, après avoir perdu la maîtrise de son vélo. Il a été emmené dans un état grave à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures peu après son arrivée.

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(Keystone-ATS) Des investigations sont en cours pour clarifier le déroulement de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, l’individu circulait du Kursaal sur le pont du Kornhaus, lorsqu’il a chuté à la hauteur du théâtre de la ville.

Des passants ont immédiatement prodigué des premiers secours au cycliste, qui a ensuite été emmené en ambulance à l’hôpital. Il y est décédé dans la nuit, précise le communiqué. La voie de circulation a été brièvement bouclée pour les besoins du sauvetage.