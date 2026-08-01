La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Un septuagénaire se tue en tombant de vélo à Berne

Keystone-SDA

Un cycliste, citoyen américain âgé de 76 ans domicilié dans le canton, est décédé vendredi soir à Berne, après avoir perdu la maîtrise de son vélo. Il a été emmené dans un état grave à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures peu après son arrivée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des investigations sont en cours pour clarifier le déroulement de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, l’individu circulait du Kursaal sur le pont du Kornhaus, lorsqu’il a chuté à la hauteur du théâtre de la ville.

Des passants ont immédiatement prodigué des premiers secours au cycliste, qui a ensuite été emmené en ambulance à l’hôpital. Il y est décédé dans la nuit, précise le communiqué. La voie de circulation a été brièvement bouclée pour les besoins du sauvetage.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision