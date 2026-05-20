Un site pour signaler le harcèlement de rue à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel lance une plateforme pour signaler les situations de harcèlement de rue. Elle s’inscrit dans le prolongement du sondage "Mon canton, ma sécurité", qui a mis en évidence les préoccupations de la population face au harcèlement dans l’espace public.

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(Keystone-ATS) La nouvelle plateforme a été présentée mercredi à Neuchâtel par la conseillère d’Etat Céline Vara et la police neuchâteloise. Elle est accessible via le Guichet unique géré par l’État de Neuchâtel, un portail en ligne sécurisé accessible aussi bien depuis un ordinateur que depuis un téléphone portable, expliquent les autorités dans un communiqué.

Celui-ci offre depuis plus de vingt ans de nombreuses prestations administratives à la population. Sans formalité préalable, la plateforme permet à toute personne, résidente ou de passage dans le canton, de signaler des faits de harcèlement dans l’espace public neuchâtelois, tels que des remarques insistantes, des interpellations, des comportements intrusifs ou des attitudes à connotation sexiste ou intimidante.

Le signalement peut être effectué de manière anonyme ou avec une demande de suivi. Dans ce cas, la police s’engage à reprendre contact avec la personne dans un délai de cinq jours.

Le signalement ne remplace pas un dépôt de plainte, mais constitue un outil complémentaire afin de mieux documenter et prévenir ces situations de harcèlement de rue. En cas d’urgence ou de danger immédiat, il convient de composer le 117.

www.guichetunique.ch/signalement