Un alpiniste slovaque âgé de 25 ans a fait une chute mortelle vendredi dans le massif du Mont-Blanc, a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Le jeune homme a dévissé dans le secteur du Nid d'Aigle et chuté sur environ 250 mètres.

Il était avec deux camarades tchèques au moment de l'accident. Le groupe n'était pas encordé. Les trois hommes avaient prévu d'achever l'ascension du Mont-Blanc par la voie normale dans la journée de samedi, puisqu'ils étaient en possession d'une réservation au refuge du Goûter pour vendredi soir.

L'intervention rapide du PGHM et d'un hélicoptère de la gendarmerie n'a pas permis de sauver l'alpiniste. Les conditions de progression en ce début de saison d'alpinisme sont "techniquement difficiles", a précisé le PGHM, avec des pentes encore recouvertes de neige plus ou moins dure et de glace.

