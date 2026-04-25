Un socialiste succède à un socialiste à la syndicature de Fribourg

Keystone-SDA

La syndicature de la Ville de Fribourg reste en mains socialistes. Elias Moussa, 41 ans, choisi samedi par ses pairs, succède à son collègue de parti Thierry Steiert, 63 ans, syndic durant dix ans, qui ne s'est pas représenté lors des élections communales du 8 mars.

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(Keystone-ATS) Conseiller communal depuis juillet 2023, réélu le mois dernier en deuxième position, Elias Moussa est également député au Grand Conseil. Au-delà, avec deux élus sortants et trois nouveaux en son sein, c’est un «vent de renouveau teinté de continuité» qui souffle sur l’exécutif de la Ville de Fribourg.

La séance de reconstitution, tenue à la Maison de Ville après la séance d’assermentation des élus du matin, a aussi permis de connaître le nom de la vice-syndique. Il s’agit de la nouvelle venue centriste Isabelle Sob, qui remplace dans la fonction son collègue de parti Laurent Dietrich, qui ne se représentait pas non plus.

Pas de syndique

Le nouveau Conseil communal pour la période 2026-2031 «présente un profil rajeuni et varié, tout en garantissant la stabilité nécessaire pour relever les défis à venir», a relevé la Ville de Fribourg. Un léger suspense a subsisté quant au choix de la verte Mirjam Ballmer, doyenne de fonction, au poste de syndique.

Mais le PS demeure le premier parti. Il a maintenu ses deux sièges à l’exécutif, avec Elias Moussa et la nouvelle élue Marine Jordan, et gardé ses 23 sièges au Conseil général sur 80. La gauche détient désormais une majorité de trois sièges, contre quatre auparavant, avec la non-réélection de Pierre-Olivier Nobs (Centre gauche).

Du côté de la répartition des dicastères, plusieurs changements ont été opérés par le collège composé dorévanant d’une majorité de femmes: le service d’urbanisme et architecture suit son directeur lors de la précédente législature, Elias Moussa, à la direction de l’administration générale et du service juridique.

Pratique établie

Les ressources humaines (RH) font désormais partie du dicastère des finances, des RH et de l’informatique, placé sous la conduite d’Isabelle Sob. Mirjam Ballmer conserve la responsabilité des services de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale, de l’aide sociale et des curatelles d’adultes et reprend la culture.

Le troisième nouveau venu, le centriste Simon Murith, le mieux élu le 8 mars, présidera pour sa part aux destinées de la police locale et de la mobilité ainsi que des sports, alors que la socialiste Marine Jordan dirigera le service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie ainsi que la Bourgeoisie.

Comme dans toutes les communes du canton, l’exécutif fribourgeois était appelé à tenir une séance de constitution. L’opération doit se dérouler «dans les dix jours suivant l’assermentation» des autorités. La première décision que le collège est appelé à prendre consiste à désigner un syndic dans ses rangs.