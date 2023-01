Un Suisse au Nicaragua: Yanick Iseli perd son meilleur ami

Yanick Iseli et son chien XO, sur une ancienne photo. swissinfo.ch

L'automne n'a pas été de tout repos pour le Suisse de l'étranger Yanick Iseli. Il a été victime de vol et a dû faire face à la maladie, puis au décès de son compagnon de route.

Il accompagnait Yanick Iseli lors de ses courses dans la capitale ou de ses visites aux voisins. Ce qu'il préférait, c'était se baigner dans la rivière, courir après des poules qui s'étaient échappées ou se faire gratter entre les oreilles par son maître. «À la maison, au travail, en sortie - mon chien XO était partout», dit le Jurassien qui vit au Nicaragua depuis un an et demi désormais.

Il y a presque six ans, Yanick Iseli avait adopté le berger australien dans un refuge pour animaux. Depuis, les deux étaient inséparables. Lorsque le Suisse a quitté Courchapoix, dans le Jura, pour s'installer au Nicaragua, il était donc évident que XO l'accompagnerait. Même si, à 11 ans, ce chien n'était déjà plus tout jeune.

Une maladie grave

Au Nicaragua, XO s'est rapidement senti à l'aise, jouant avec d'autres chiens et explorant les environs. Mais ces dernières semaines, il s'était beaucoup affaibli. «Je suis allé chez le vétérinaire. Mais je sais maintenant que le premier diagnostic n'était pas le bon», explique Yanick Iseli. Pendant trois mois, XO n'a pas reçu les bons médicaments. Le vétérinaire a balayé d'un revers de main le fait qu'il n'allait pas mieux. «Il faut du temps», disait-il. Yanick Iseli a eu des doutes et a consulté un autre vétérinaire. Le diagnostic: cirrhose. «Je ne sais pas d'où cela venait - certainement pas d'un excès d'alcool.»

XO lors d'une visite chez le vétérinaire au Nicaragua. swissinfo.ch

Avec les nouveaux médicaments, XO s'est d'abord senti un peu mieux, mais du jour au lendemain, il n'a plus voulu se lever ni manger. Cela a brisé le cœur de son maître, qui a dû se rendre à l'évidence. «Le moment était venu pour lui. Je lui ai dit: 'tu dois lâcher prise, tu peux partir maintenant'.» Le lendemain, XO était mort. Il avait 13 ans, un bel âge pour un chien. Il a eu une belle vie, estime Yanick Iseli. «Et quel chien peut se targuer d'avoir un jour émigré au Nicaragua?».

Chien de rue sans... rue

Le voisinage a également regretté la mort du chien très sociable qu’était XO. Lorsque la chienne d'une famille voisine a mis bas, Yanick Iseli a demandé à adopter l'un des chiots. Il ne cherchait pas simplement un nouveau compagnon, il avait aussi et surtout besoin d'un chien de garde. En effet, il s'était récemment fait voler deux poules avec leurs poussins. Et peu de temps après, un matin, il avait trouvé la porte de la cage dans laquelle son perroquet Elba passait la nuit forcée, grande ouverte - et le perroquet envolé.

Depuis un mois, Muñeco (poupée en français) vit donc chez le Suisse. «C'est un chien de rue, bien que nous n'ayons pas de rues ici», s'amuse ce dernier. Il n'a que neuf mois, mais un fort lien s’est déjà tissé entre eux. «C'est un bon chien de garde, et aussi très affectueux», dit un Yanick Iseli heureux d'avoir trouvé un nouveau compagnon pour ses futures péripéties - qui n'allaient pas tarder à survenir...

Yanick Iseli avec son nouveau compagnon Muñeco. swissinfo.ch

