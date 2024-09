Un Suisse blessé dans l’attaque au couteau meurtrière à Rotterdam

(Keystone-ATS) Un ressortissant suisse a été grièvement blessé dans l’attaque au couteau qui a fait un mort jeudi soir à Rotterdam, a indiqué la police néerlandaise vendredi. Les autorités n’excluent pas un motif terroriste.

Le suspect, un homme de 22 ans originaire d’Amersfoort (centre des Pays-Bas) et « connu des services de police », a été arrêté, blessé durant son interpellation, et se trouve toujours à l’hôpital, a précisé une porte-parole des forces de l’ordre à l’AFP.

Le suspect a mortellement blessé un homme de 32 ans, originaire de Rotterdam, et grièvement touché un Suisse de 33 ans, peu après 20h00, dans le quartier du pont Erasmus, a précisé la police. Selon les médias néerlandais, des témoins ont déclaré que le suspect avait crié « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand) pendant l’attaque.

De nombreuses personnes étaient présentes et la police a lancé un appel à témoin. Des témoins ont également déclaré aux forces de l’ordre que l’homme avait poignardé des personnes au hasard, selon l’agence de presse néerlandaise ANP.

Les secours sont arrivés rapidement et le Néerlandais blessé a été réanimé, « mais il a malheureusement succombé à ses blessures », selon la police. La victime suisse « a été grièvement blessée » et transportée d’urgence à l’hôpital.

Arrêté par un prof de sport

Une des deux victimes a été poignardée dans un parking, l’autre à proximité, au pied du pont Erasmus, selon le média public NOS. Le suspect a lui été maîtrisé et arrêté par des passants et des policiers. « Il a également été blessé » et « transporté à l’hôpital après son arrestation », toujours selon la police.

Un professeur de sport qui donnait un cours près du pont Erasmus a déclaré jeudi soir à la NOS qu’il avait stoppé l’agresseur. « J’ai vu un homme avec deux longs couteaux poignarder un jeune homme », a-t-il raconté. « J’ai finalement réussi à le maîtriser ».

« Une enquête approfondie est en cours » et des témoins sont interrogés, a déclaré la porte-parole de la police, sans détailler pour quelles raisons le suspect était connu des forces de l’ordre.

« Les circonstances restent encore floues », selon un communiqué de la police. « Rien n’est exclu », a déclaré Mirjam Boers, porte-parole du district de la ville portuaire, interrogée sur un éventuel motif terroriste.