Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Keystone-SDA

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Un squelette de T-Rex surnommé "Gus" a été vendu mardi pour 50,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York. Il est ainsi devenu le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu.

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(Keystone-ATS) Cet imposant fossile est l’un des squelettes de T-Rex les plus complets au monde, avec 183 os fossilisés. Il a été découvert en 2021 dans un ranch du Dakota du Sud.

«Gus» a vécu durant le Maastrichtien, il y a entre 72 et 66 millions d’années, une période caractérisée par un climat chaud, un niveau des mers élevé et de vastes plaines côtières régulièrement inondées.

Le squelette mesure 11,6 mètres de long, ce qui en fait l’un des plus grands jamais découverts. Il est complet à environ 63 %.

Acquéreur anonyme

Cet achat, réalisé par un acquéreur resté anonyme, illustre l’essor du marché des fossiles de dinosaures, une tendance critiquée par certains paléontologues, qui déplorent que ces spécimens rejoignent des collections privées.

«Les Etats-Unis sont le seul pays au monde où des fossiles de ce type sont considérés comme une propriété privée», avait déclaré à l’AFP avant la vente Cassandra Hatton, responsable des départements sciences et histoire naturelle chez Sotheby’s.

«Si vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire du fossile et vous avez le droit de le vendre. Donc, si vous voulez un dinosaure, c’est le seul endroit où vous pouvez en acquérir un», avait-elle expliqué.

Le précédent record pour un fossile vendu aux enchères était détenu par «Apex», un Stegosaurus, acheté pour 44,6 millions de dollars en 2024 par le milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatif Ken Griffin.

Il est actuellement présenté au public au Musée d’histoire naturelle de New York.