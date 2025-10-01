La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un think tank suisse plaide pour densifier 30% des zones urbanisées

Contre la pénurie de logements en Suisse, le think tank Urbanistica plaide pour une densification "durable". Développer 30% des surfaces urbanisées actuelles vers l'intérieur permettrait de créer des logements pour quelque deux millions de personnes, selon une étude.

(Keystone-ATS) L’idée est de construire des habitations au sein du tissu déjà bâti et non de délimiter de nouvelles zones à bâtir, souligne mercredi le «groupement pour un urbanisme réfléchi» Urbanistica. Il y voit un remède contre la pénurie de logements et la congestion du trafic pendulaire.

Une analyse de l’institut Sotomo mandatée par le think tank montre que le développement vers l’intérieur permettra de créer des nouveaux logements tout en épargnant 70% des surfaces urbaines actuelles. Selon ce scénario, 8% de la surface bâtie existante sera densifiée de manière substantielle, et 22% modérément.

Les agglomérations présentent le plus gros potentiel en la matière. En Suisse romande, les communes genevoises comme Vernier et Pregny-Chambésy ou vaudoises comme Prilly et Pully figurent dans le top 20.

