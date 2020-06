Un fugitif recherché pour trafic de stupéfiants a été interpellé mercredi soir dans la région lyonnaise, a-t-on appris vendredi auprès de la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF). L'homme était en fuite depuis 2018.

Cette année-là, cet homme aujourd'hui âgé de 30 ans est impliqué dans une affaire d'importation de cocaïne dans le port du Havre. Les policiers saisissent alors 200 kg de cocaïne mais le trafiquant parvient à prendre la fuite. Il est placé sous mandat d'arrêt.

Il réapparaît en 2019 dans une histoire d'importation de stupéfiants à Grenoble par "go fast" depuis le Maghreb via l'Espagne. Les policiers parviennent à interpeller six personnes et à saisir 550 kg de cannabis. Mais le principal suspect parvient encore à prendre la fuite.

Les enquêteurs de la brigade nationale de recherche des fugitifs sont alors cosaisis avec la police judiciaire de Grenoble. "C'est un homme qui avait des moyens financiers en liquide, qui pouvait se procurer de faux papiers, avait un réseau et avait l'habitude de vivre dans la clandestinité", a expliqué à l'AFP une source policière de la BNRF.

Suspect très mobile

En début d'année, les enquêteurs parviennent à déterminer que le fugitif, même s'il est très mobile, est resté en France. Et mercredi soir, après une surveillance minutieuse, les enquêteurs l'interpellent en région lyonnaise.

"Il a failli nous échapper encore une fois", reconnaît la source policière. Repéré dans un véhicule en région lyonnaise, il prend ensuite la fuite à pied à Villeurbanne et sera finalement interpellé non loin, à Vaux-en-Velin.

"C'est le genre de suspect qui ne sort pas souvent la tête de l'eau et quand il le fait il ne faut pas le louper", souligne la source policière.

Né en septembre 1989 à Orléans, l'homme est issu d'une famille très implantée dans le trafic de stupéfiants. Il a lui-même déjà été incarcéré. Il doit être présenté à un juge grenoblois.

