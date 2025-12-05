Un Valaisan à la tête de l’Association suisse de chiropratique

Keystone-SDA

Le docteur en chiropratique Alexandre Emery a été élu vendredi en tant que nouveau président de ChiroSuisse. Etabli à Sierre (VS), l'homme de 50 ans est le premier Romand à assumer cette fonction au sein de l'association professionnelle.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Valaisan dispose de plus de vingt ans d’expérience clinique en tant que chiropraticien, soit en tant que spécialiste du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles mécaniques de l’appareil locomoteur. S’y ajoute une longue expérience dans des fonctions de direction, notamment en tant que président de ChiroValais, souligne l’organisation nationale dans un communiqué vendredi.

Alexandre Emery entend «renforcer la position de la chiropratique dans le système de santé suisse». Il devrait mettre l’accent sur le développement de la formation professionnelle, l’établissement d’une chaire de chiropratique à Lausanne et la promotion de la relève dans le cursus de médecine chiropratique à l’Université de Zurich.

Il succède à Beatrice Wettstein, qui a dirigé l’association depuis mai 2023.