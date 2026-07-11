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Un vol de Swiss en soutien à l’équipe nationale de foot

Keystone-SDA

Un avion de Swiss a tracé samedi dans la région au-dessus des Trois Lacs un message de soutien à l'équipe nationale de football avant son quart de finale contre l'Argentine. Sur le radar, son parcours laisse apparaître une croix suisse et un coeur.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Parti de Granges avec aux commandes un élève-pilote, accompagné de son instructeur, l’avion a volé selon un itinéraire inhabituel et avec l’indicatif d’appel non moins original «Hopp Schwiiz», précise la compagnie aérienne. Au sud des lacs de Morat et Neuchâtel, il a tracé une croix puis un coeur, un itinéraire bien visible a posteriori sur le site Flightradar24.

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