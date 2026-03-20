Une «Kerzerslauf» pas comme les autres à Chiètres (FR) samedi

Keystone-SDA

La 48e édition de la course à pied "Kerzerslauf" aura bien lieu samedi à Chiètres (FR), en dépit de l'incendie d'un car postal qui a fait six morts. Les organisateurs entendent permettre aux habitants de la région d’aller de l’avant après le drame du 10 mars.

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(Keystone-ATS) «Nous souhaitons montrer que le sport est un vecteur d’espoir et de solidarité. Il doit nous permettre de penser à ceux qui sont partis, mais aussi d’avancer», a expliqué vendredi dans les colonnes du quotidien La Liberté Markus Ith, le président du comité d’organisation.

La question du maintien ou de l’événement s’est évidemment posée, précisent les organisateurs. Les discussions entre les différentes parties prenantes, parmi lesquelles la commune, les bénévoles et les sponsors, ont toutefois rapidement permis d’exclure l’annulation. Des adaptations ont été arrêtées.

Plus de 7500 participants

Ces dernières concernent diverses mesures, notamment l’annulation de l’échauffement «festif» du vendredi ainsi que l’introduction d'»éléments visuels» rendant hommage aux victimes, selon un communiqué publié il y a quelques jours. Sont mentionnés le port d’un brassard noir par exemple.

Plus de 7500 personnes possèdent d’ores et déjà leur dossard, soit plus que lors de la précédente édition. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à une heure avant le départ. Pour les retardataires ou pour ceux qui souhaiteraient rendre hommage aux victimes, il n’est donc pas trop tard.

Matthias Kyburz sera l’un des grands favoris du 15 km masculin, lui qui a terminé deuxième du dernier Morat-Fribourg et qui se prépare pour le marathon de Paris. Chez les femmes, les Kényanes Daizy Jemutai Rutto et Gladys Jepkemoi Kwambai, toutes deux sur le podium l’an dernier, seront au départ.