Une 31e édition de la Bourse aux armes à Lausanne

Lausanne accueille la 31e édition de la Bourse internationale aux armes du 5 au 7 décembre. Plus de 100 exposants venus de Suisse et d'ailleurs présenteront à Beaulieu des collections d'armes modernes ou anciennes.

(Keystone-ATS) L’événement, qui avait attiré près de 7300 visiteurs l’an dernier, s’adresse aux amateurs de tir, de chasse et d’artefacts militaires, qu’ils soient collectionneurs ou simples curieux, indiquent les organisateurs dans leur communiqué.

Des animations et démonstrations marqueront cette édition, à l’image d’un stand de tir à dix mètres, aussi bien à la carabine qu’au pistolet. Une exposition de l’artiste-sculpteur français Jean Octobon est aussi annoncée. Côté restauration, un restaurant de 300 places, deux bars et divers stands gourmands attendent les visiteurs.