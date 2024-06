Une 48e édition de La Bâtie concentrée à Genève

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Pour sa 48e édition, du 29 août au 15 septembre, La Bâtie-Festival de Genève propose 50 événements. Avec des têtes d’affiche, comme la chorégraphe Luncida Childs en ouverture et le metteur en scène Wajdi Mouawad en clôture.

La manifestation pluridisciplinaire de la rentrée culturelle se déploiera dans 36 lieux. Si l’ambition de cette l’édition est réduite au niveau géographique, elle ne l’est pas en termes de propositions. Une cinquantaine de groupes, compagnie et artistes internationaux et suisses sont programmés, de grands noms de la danse, du théâtre et de la musique, des découvertes et des talents prometteurs.

La moitié des spectacles, dont neuf créations, seront présentés en première romande. Au niveau thématique, cette 48e édition propose deux focus, l’un sur le genre, les identités et les féminismes, avec notamment “Ophelia’s Got Talent”, de l’Autrichienne Florentina Holzinger qui mêle danse et performance. L’autre focus explorera les questions décoloniales, comme la restitution de restes humains.