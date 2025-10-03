La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une administratrice de Roche nommée vice-présidente de Lonza

Keystone-SDA

Roche doit composer avec le départ de l'une de ses administratrices, Claudia Süssmuth Dyckerhoff, qui ne briguera pas un nouveau mandat lors de la prochaine AG. Elle est candidate à un siège à l'organe de surveillance de Lonza, en qualité de vice-présidente.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette double nationale suisse et allemande a intégré le conseil de Roche en 2016, rappelle le laboratoire bâlois vendredi. Si les actionnaires du sous-traitant pharma Lonza valident sa candidature lors de la prochaine assemblée, Mme Süssmuth Dyckerhoff siègera en qualité d’administratrice indépendante du groupe rhénan aux racines valaisannes, explique la société dans un communiqué distinct.

Chez Lonza, l’arrivée de Claudia Süssmuth Dyckerhoff ira de pair avec le départ de deux administrateurs, Jürgen Steinenmann et Barbara Richmond, qui ont atteint le nombre limite de mandats.

Roche ne fournit aucune information quant à un remplacement de la sortante au sein de son conseil d’administration lors de l’assemblée du 10 mars 2026.

