Une association pour amener des idées en vue du futur mémorial

Keystone-SDA

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Cinq personnalités valaisannes ont choisi de créer l'association Mémorial. Celle-ci voit le jour afin de soutenir la création d'un lieu de mémoire en lien avec le drame de Crans-Montana du 1er janvier dernier.

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(Keystone-ATS) Les anciens ambassadeurs suisses François Barras et Raymond Loretan, l’ancien chef du Service valaisan de la culture Jacques Cordonnier, l’architecte Pierre Pralong et la directrice de la Fondation Opale à Lens, Bérangère Primat, «veulent soutenir la création d’un lieu de mémoire digne, sobre et durable, ainsi que toute démarche permettant d’entretenir le souvenir de cet événement, de le transmettre et de favoriser une réflexion collective», ont-ils expliqué, jeudi à Lens, lors de l’assemblée constitutive de l’association.

Ces personnes ont eu l’idée, à l’initiative d’un parent de victime, de fonder une association représentant la société civile, avec l’objectif de soutenir tous les efforts visant à la réalisation d’un lieu de mémoire, à court puis à moyen et long terme, ouvert à tous.