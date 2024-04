Une avalanche près de Zermatt fait trois morts et une blessée

2 minutes

(Keystone-ATS) Trois personnes ont été tuées et une blessée dans l’avalanche survenue lundi près de Zermatt (VS). Les recherches ont été suspendues dans la soirée, a indiqué la police valaisanne sur X. L’avalanche s’est déclenchée à Riffelberg, dans un secteur hors-piste.

La coulée est descendue peu après 14h00. Elle a été vue par de nombreux témoins sur le domaine skiable, avait précisé plus tôt dans la journée un des porte-parole de la police.

Un important dispositif de secours a été déployé sur le site et dans les airs. Il a été suspendu dans la soirée, a précisé lundi soir la police sur X.

Sur les ondes de la radio-télévision alémanique SRF, le chef de longue date du sauvetage en montagne à Zermatt et du service d’avalanche, Bruno Jelk, a parlé de deux avalanches qui ont probablement été déclenchées par quelqu’un. La recherche de personnes disparues peut donc durer plus longtemps.

Et M. Jelk de noter qu’il n’est pas encore clair combien de personnes sont portées disparues. Des traces dans la neige indiquent que plusieurs personnes se sont engagées dans la pente raide.

Danger marqué

Suite à d’importantes chutes de neige et des vents tempétueux au sud des Alpes, le danger d’avalanche est marqué. “Il faut s’attendre à des avalanches spontanées de grande à très grande taille”, indiquait lundi l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF).

En Suisse, quatorze personnes ont jusqu’à présent perdu la vie cet hiver jusqu’à fin mars dans des avalanches en montagne. Selon un bilan de SLF,194 personnes ont été emportées par des avalanches lors de 146 accidents. La plupart des victimes étaient des randonneurs à ski.