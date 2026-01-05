Une bataille après l’autre, meilleur film aux Critics Choice Awards

Keystone-SDA

Le film "Une bataille après l'autre", avec Leonardo Di Caprio, a remporté les prix de meilleur film, meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson et meilleur scénario adapté aux Critics Choice Awards. Cette cérémonie ouvre la saison des récompenses hollywoodiennes.

(Keystone-ATS) Le thriller politique parle d’un groupe de militants de gauche se voyant comme un mouvement révolutionnaire et essentiellement dirigé par des femmes noires.

L’acteur franco-américain Timothée Chalamet a marqué des points pour les Oscars en remportant le prix du meilleur acteur pour «Marty Supreme», réalisé par Josh Safdie, dans lequel il incarne un champion de tennis de table des années 1950 rongé par ses ambitions.

«Josh, tu as créé l’histoire d’un homme imparfait avec un rêve auquel on peut s’identifier», a déclaré Timothée Chalamet. «Et tu n’as pas fait la leçon au public sur ce qui est bien ou mal, et je pense que nous devrions tous raconter des histoires comme celle-ci, alors merci pour ce rêve», a-t-il ajouté.

Agé de 30 ans, Timothée Chalamet n’a jamais caché son ambition de remporter plusieurs Oscars. Il est désormais le favori de la cérémonie qui se tiendra le 15 mars.

Jessie Buckley primée

Jessie Buckley a été désignée meilleure actrice pour son rôle d’épouse du dramaturge William Shakespeare dans le drame historique «Hamnet».

Le film de vampires «Sinners» était le favori de ces récompenses avec 17 nominations. Il en a remporté quatre, dont celle du meilleur jeune acteur pour Miles Caton, âgé de 20 ans. Le remake d’horreur «Frankenstein» de Guillermo del Toro a notamment remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Jacobi Elordi, qui incarne le monstre.

Dans les catégories consacrées aux productions télévisées, c’est la série Netflix «Adolescence» qui a été désignée meilleure mini-série. Le prix de la meilleure série dramatique est revenue à «The Pitt» et celui de la meilleure série comique à «The Studio».

La cérémonie s’est tenue cette année sur le convoité créneau du premier week-end de l’année, ouvrant la saison des récompenses, et habituellement occupé par les Golden Globes. Ils se tiendront à Beverly Hills le 11 janvier.

Jimmy Kimmel, lauréat du prix du meilleur talk-show, a profité de la cérémonie pour plaisanter sur sa dispute avec le président américain Donald Trump l’année dernière, qui avait conduit à la suspension temporaire de son émission.