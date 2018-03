Une bourse de transit pour le trafic alpin

Ce contenu a été publié le 20 février 2006 14:30 20. février 2006 - 14:30

la bourse de transit devrait permettre de résorber les files d'attente - ici, au Gothard. (Keystone)

Pour réduire le trafic des camions, l'Initiative des Alpes demande que le gouvernement prenne des mesures urgentes, dont une «bourse du transit alpin».

Selon l'association écologiste, sans de telles mesures, les objectifs de désengorgement du trafic imposés par la Constitution fédérale ne seront pas atteints.

Le transfert du transport marchandises de la route au rail avance beaucoup trop lentement au goût de l'Initiative des Alpes (IA). L'association demande au Conseil fédéral d'introduire une bourse du transit des camions en 2008 déjà.



Ce système de contingentement et de vente aux enchères des courses alpines par le biais d'Internet est à ses yeux un passage obligé pour respecter les objectifs de la loi.

Bilan décevant

«Sans ces mesures supplémentaires, l'article constitutionnel sur la protection des Alpes restera lettre morte», a expliqué, lundi à Berne, Alf Arnold, directeur de l'IA.



Il a rappelé que depuis 1994, la constitution fédérale comporte un article prescrivant le transfert sur le rail des marchandises en transit par les Alpes dans un délai de dix ans.



Or, douze ans après le oui du peuple à l'initiative populaire - l'initiative dite des Alpes – prescrivant le transfert de la route au rail, le bilan est décevant, a déclaré Alf Arnold.



L'introduction de la Redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP), le passage du poids maximal des camions de 28 à 40 tonnes et le subventionnement du rail n'ont pas permis de remplir les objectifs. Le nombre de camions franchissant les Alpes a diminué, mais le tonnage a suivi la courbe inverse.

Mesures urgentes

Pour le député socialiste tessinois Fabio Pedrina, président de l'IA, le transfert de la route au rail est «ambitieux, mais possible».



La Confédération doit pour cela prendre des mesures urgentes, comme l'introduction d'une bourse du transit alpin. Le Conseil fédéral devra agir par voie d'ordonnance pour aller plus vite et permettre l'instauration du système en 2008.



La création d'une bourse de transit vise à limiter le nombre de passages de camions à travers les grands axes nord-sud. Avec ce système, les courses seront contingentées et les entreprises de transport devront acquérir aux enchères des droits de transit. Elles pourront également en faire le commerce avec d'autres sociétés.

Préparer le terrain

Dans l'intervalle, il convient de préparer le terrain. Fabio Pedrina plaide pour un renforcement dès cette année des contrôles et pour des sanctions plus dures contre les camionneurs qui violent la loi.



Pour 2007, il préconise une obligation de réservation en prélude à la bourse du transit et un durcissement des sanctions en cas d'infractions à la législation. L'Initiative des Alpes demande également que la distance de sécurité entre poids lourds soit portée de 150 à 250 mètres pour le passage du tunnel du Gothard.



En 2008 enfin, les temps seront mûrs pour l'introduction d'une bourse du transit alpin. D'ici-là, les négociations internationales devront avoir abouti et l'infrastructure nécessaire devra être mise en place (bourse sur internet, centres de contrôle, aires d'attente provisoire).

Pas d'unanimité

L'objectif de transfert fixé par le Parlement prévoit de ramener à 650.000 par année le nombre de poids lourds traversant les Alpes.



Le président de la Confédération et ministre des transports Moritz Leuenberger avait déjà souligné qu'il considérait cet objectif comme irréaliste. Il a l'intention de demander un report en 2017 et de continuer en attendant de soutenir le rail via une aide annuelle de quelque 280 millions de francs.



De son côté, la Fédération routière suisse (FRS) rejette cette bourse de transit, qui va encore renchérir les transports intérieurs de marchandises et constitue donc un «impôt supplémentaire grevant l'économie suisse».



Selon la FRS, la bourse entraînerait un renchérissement disproportionné du trafic à courte distance sur les axes de transit alpins, car ce type de transport ne peut être transféré sur le rail, pour des raisons économiques.



swissinfo et les agences

Faits La bourse de transit alpin repose sur le principe d'un nombre limité de trajets de poids lourds.

Les licences émises pour ces trajets seraient négociées sur Internet. Fin de l'infobox

En bref - L'association «Initiative des Alpes» a été créée en 1989. Son but: protéger l'espace alpin contre les effets négatifs du trafic de transit et le préserver en tant que milieu vital.



- L'initiative populaire - l'initiative dite des Alpes – qu'elle lance la même année pour faire entrer cet objectif dans la législation est acceptée par le peuple en 1994. Depuis lors, un article sur la protection des Alpes figure dans la constitution fédérale suisse (art. 84).



- Le modeste mouvement qui, à la fin des années 80, constituait le comité d'initiative s'est amplifié au fil des ans pour donner naissance à une association qui compte aujourd'hui quelque 50'000 membres et sympathisants. Fin de l'infobox

