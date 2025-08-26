La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une campagne pour lutter contre la pédocriminalité en ligne

Keystone-SDA

Plus d'une jeune sur quatre a déjà reçu des demandes de photos intimes sur Internet, alerte mercredi Protection de l'enfance Suisse. Pour lutter contre cette pédocriminalité, l'association lance une nouvelle campagne de sensibilisation.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les enfants sont touchés par ce harcèlement sexuel à une vitesse alarmante, met en garde Protection de l’enfance Suisse. Sur certaines plateformes, quelques minutes seulement suffisent pour qu’un enfant soit confronté à jusqu’à 30 messages à caractère sexuel. Ces messages sont envoyés pour la plupart par des adultes ayant des intentions pédocriminelles, dénonce l’association dans un communiqué mercredi.

La campagne «Ensemble contre les infractions sexuelles en ligne envers les enfants et les jeunes» veut accentuer la prévention dans la vie quotidienne des familles. Il faut notamment des règles claires sur l’utilisation des médias numériques, soulignent les différents acteurs de cette campagne. Il faut des stratégies d’urgence pour renforcer la sécurité numérique des enfants.

L’an dernier, la première phase de la campagne de sensibilisation portait sur la «Sextorsion». Ce phénomène consiste à utiliser des photos et des vidéos intimes pour faire pression sur quelqu’un. En 2022, un jeune sur deux déclarait avoir déjà subi au moins une fois du harcèlement sexuel en ligne en Suisse.

L’enfant n’est pas responsable

L’enfant n’est jamais responsable, seul l’auteur des faits l’est, rappelle Protection de l’enfance Suisse. Lorsqu’un enfant fait part d’une expérience traumatisante en ligne, il faut «garder son calme, écouter et chercher de l’aide», indique l’association. Elle cite notamment clickandstop.ch, son service de conseil et de signalement contre la pédocriminalité sur Internet ou la police.

Outre la sensibilisation, il faut également un cadre juridique pour protéger les enfants. Protection de l’enfance Suisse note que la Suisse n’est pas seule dans ce combat et peut compter sur l’Union européenne, qui » travaille activement à l’élaboration de solutions juridiques communes».

L’association rappelle aussi qu’elle participe au processus législatif par le biais du réseau européen d’organisation de protection de l’enfance (ECLAG). Cette action bénéficie du soutien actif de plusieurs entreprises importantes de la tech comme Apple, Microsoft ou Google.

