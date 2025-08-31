Une cavale littéraire signée Micha Lewinsky au Livre sur les quais

Keystone-SDA

Le réalisateur et scénariste zurichois Micha Lewinsky signe un premier roman "Ben ou l'art de la fuite" publié jeudi dernier en version française. Déjà salué en Suisse alémanique, l'ouvrage sera présenté par l'auteur lors du Livre sur les quais à Morges (VD) du 5 au 7 septembre.

4 minutes

(Keystone-ATS) Fils de l’écrivain Charles Lewinsky, Micha Lewinsky s’est fait connaître avec plusieurs films, dont la comédie politique «Moscou aller simple!» (2019), inspirée du scandale des fiches en Suisse. Avec ce premier roman, il transpose sa verve satirique dans un nouvel espace: celui de la littérature.

Le récit met en scène Ben Oppenheim, un auteur raté et égocentrique, qui jongle entre sa vie personnelle et sa quête de succès. Hanté par l’histoire de la persécution de ses ancêtres, il voit poindre la menace nucléaire et s’interroge: fuir ou résister?

Persuadé qu’un exil est inévitable, le narrateur s’envole avec son ex-compagne et leurs deux enfants pour le Brésil, sur les traces de l’écrivain Stefan Zweig. Ce périple improbable prend des allures de quête existentielle, ponctuée d’une cérémonie d’ayahuasca, de théories du complot et d’une bonne dose de paranoïa.

De la guerre froide à l’Ukraine

«J’ai 52 ans et je me souviens encore très bien de la guerre froide. Nous avons grandi avec la peur constante d’une escalade nucléaire,» confie Micha Lewinsky à Keystone-ATS. «Lorsque la Russie a intensifié sa guerre d’agression contre l’Ukraine, une question s’est imposée: où irais-je avec mes enfants si la Troisième Guerre mondiale éclatait?».

Un questionnement qui nourrit directement l’histoire de Ben. L’écrivain reconnaît avoir insufflé beaucoup de lui-même dans son narrateur: «Mon personnage est scénariste, il a des enfants, il vit à Zurich, il est juif. Je me suis donc épargné une partie des recherches», plaisante-t-il. Et de nuancer: «L’histoire est personnelle, mais elle n’est pas privée».

«C’est en écrivant ce livre que j’ai réalisé à quel point l’histoire de la fuite juive est importante pour moi», poursuit Micha Lewinsky. Bien qu’il ait grandi en Suisse avec un passeport helvétique, le Zurichois dit ressentir un certain décalage. «Je sens que je n’appartiens pas toujours totalement au groupe. Si les choses devenaient vraiment difficiles, je m’enfuirais et ne me battrais pas, j’en suis certain».

L’humour, une nécessité

Dans ce roman plein d’autodérision, le lecteur s’amuse beaucoup à suivre le flux de pensées de Ben. Cet antihéros complexe passe sans transition d’une interrogation existentielle à des considérations futiles. «Ben écrit des scénarios pour être entendu, comme un bébé qui pleure», relate son créateur.

Omniprésent dans le roman, «l’humour n’est pas un choix conscient. C’est une manière de voir le monde, ma voix narrative. Je ne peux tout simplement pas faire autrement», affirme le romancier. Qui dit d’ailleurs affectionner les histoires aux thèmes sérieux, mais racontées avec clin d’oeil et malice.

Se glisser dans la tête

Interrogé sur sa motivation à passer du scénario à la littérature, Micha Lewinsky répond avoir «toujours aimé être un débutant. Dans toutes les situations de la vie. Cela offre beaucoup de liberté».

«En littérature, on peut réaliser des choses impossibles au cinéma. J’aime par exemple me glisser dans la tête d’un personnage, traverser avec lui la fine ligne qui sépare le sensé de l’absurde», explique-t-il.

L’écriture permet également d’échapper aux «contraintes financières» des films, – tel qu’un voyage au Brésil – ainsi qu’aux «instances qui s’immiscent dans les histoires».

Pourquoi pas un film

L’auteur n’exclut pas que son roman soit adapté à l’écran: «Si ce livre se transforme un jour en film, j’irai volontiers le voir. Quant à savoir si j’en serais le réalisateur… je ne saurais le dire. Pour l’heure, je préfère me consacrer à l’écriture de nouvelles histoires».

Le Livre sur les quais sera le premier salon francophone auquel participera Micha Lewinsky, dont le roman est paru en version originale allemande en 2024. A Morges, outre les séances de dédicaces, il dialoguera avec le traducteur Guy Chevalley sur le thème de «l’humour comme une autre manière de voir le monde» et participera à une lecture plurilingue.