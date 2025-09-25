La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une centaine d'apprentis fédéraux en immersion dans le Jura

Une petite centaine d'apprentis du Département fédéral de justice et police (DFJP) découvrent le Jura depuis lundi et jusqu'à vendredi dans le cadre d'une semaine d'immersion. Ils sont accompagnés d'une dizaine d'encadrants et de quatorze élèves de la filière bilingue du Gymnase de Laufon.

(Keystone-ATS) Organisé pour la première fois en 2022 sous l’égide de la déléguée fédérale au plurilinguisme, ce projet-pilote a été reconduit cette année. La semaine est rythmée par des cours de français, des découvertes du tissu économique ainsi que des activités culturelles et récréatives. Les quatorze élèves du Gymnase de Laufon font office d’interprètes lors des activités, indique le canton jeudi dans un communiqué.

Les apprentis ont notamment visité une école technique, une entreprise, deux fromageries et ont découvert la race chevaline franches-montagnes. Ils échangeront par ailleurs avec les jeunes migrants qui suivent des cours de français.

Cette semaine, organisée sous forme de camp, vise à sensibiliser les apprentis et leurs superviseurs à l’importance de leur engagement personnel et institutionnel dans la prise en compte des minorités linguistiques et dans la promotion du plurilinguisme. Des échanges qu’il est «primordial de valoriser», souligne le communiqué, à l’heure où plusieurs cantons de Suisse alémanique parlent de retarder, voire de supprimer, l’apprentissage du français lors du cursus obligatoire.

