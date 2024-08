Une centaine de paddleurs secourus après des vents violents à Rio

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Une centaine de pratiquants du paddle ont dû être secourus en mer vendredi au Brésil après avoir été surpris par des vents violents sur la célèbre plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, ont annoncé les pompiers.

Aucun blessé grave n’a été recensé, les pompiers faisant seulement état de “sept personnes soignées par l’équipe médicale, pour de simples égratignures”.

Plus de peur que de mal pour ces baigneurs montés sur leurs planches de paddle tôt le matin, pour assister au lever du soleil.

Un grand nombre d’entre eux ont dérivé vers les rochers situés au niveau du fort militaire de Copacabana, à l’une des extrémités de la plage.

“Jamais vu”

“Cela fait plus d’un an qu’on organise ces sorties (au lever du soleil) et on n’a jamais vu un vent aussi fort”, a déclaré à l’AFP Daniel Andrade, un instructeur de paddle.

“On a été surpris car ces rafales n’avaient pas été prévues par la météo”, a-t-il ajouté.

“Des motos aquatiques ont été utilisées pour secourir des personnes qui sont tombées dans la mer ou qui n’arrivaient pas à revenir” vers le sable sur leurs planches, ont expliqué les pompiers dans un communiqué.

“Certaines personnes ont eu des égratignures en tentant de grimper sur les rochers du fort de Copacabana” pour rentrer sur la terre ferme, ont-ils précisé.

La plage iconique de Copacabana est un des hauts lieux du tourisme à Rio.

Près du fort militaire, les eaux sont habituellement calmes et prisées par les nageurs et les paddleurs.