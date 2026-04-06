Une centaine de véhicules mythiques attendent le public à Cossonay

Keystone-SDA

Plus de 100 pilotes de voitures de collection se donneront rendez-vous pour un week-end de "roulage libre" les 18 et 19 avril à Cossonay (VD) dans le cadre du Grand Prix TCS. L'occasion pour les passionnés, les familles et les curieux de voir de plus près quelques modèles emblématiques de marques légendaires, promettent les organisateurs.

1 minute

(Keystone-ATS) «Des voitures de course aux modèles populaires, des années 1920 aux années 2000, toutes ont en commun de raconter une histoire, celle d’un savoir-faire, d’une époque et d’une certaine idée de l’automobile», écrit la section vaudoise du Touring Club Suisse (TCS) dans un communiqué.

Les véhicules seront répartis en différents «plateaux», notamment Oldtimer, Retro, Muscle Car, Sport, ou encore Head Out. Ils paraderont autour du centre TCS Vaud le samedi après-midi ainsi que le dimanche toute la journée. L’événement est gratuit et ouvert à tous.