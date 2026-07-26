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Une chute dans une crevasse sur le Blüemlisalphorn (BE): un mort

Keystone-SDA

Deux hommes ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, près de Kandersteg (BE) vendredi après-midi. Un Suisse de 49 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été retrouvé mort. L’autre marcheur s'en tire avec des blessures légères.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des tiers, qui ont entendu un homme appeler à l’aide depuis une crevasse du glacier de Blüemlisalp, ont alerté la police cantonale bernoise vers 10h00 samedi matin, a indiqué cette dernière dimanche.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une cordée de deux hommes était partie vendredi matin. Lors de la descente du Blüemlisalphorn, les deux marcheurs ont chuté dans une crevasse pour des raisons encore indéterminées.

Les secours ont pu extraire les deux hommes de la crevasse. Pour l’un d’eux, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès sur place.

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