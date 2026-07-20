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Une commande d’A350 et deux d’hélicoptères pour Airbus

Keystone-SDA

Airbus a annoncé lundi une commande de six avions A350 et deux commandes d'hélicoptères, à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les six A350-1000 sont destinés à une compagnie saoudienne qui a effectué son vol inaugural en juin, Riyadh Air. Ils s’ajoutent à une commande de 25 autres appareils annoncée en 2025, qui pouvait monter jusqu’à 50 unités.

«L’A350-1000 jouera un rôle important pour soutenir les objectifs du plan Vision 2030 de l’Arabie saoudite, et contribuer au positionnement du royaume comme grande plaque tournante du transport aérien international», s’est félicité un dirigeant de la partie commerciale du groupe, Benoît de Saint-Exupéry, cité dans un communiqué.

L’Arabie saoudite, via l’entreprise publique The Helicopter Company (THC), a par ailleurs commandé à Airbus huit hélicoptères H145, qui doivent être livrés en 2027 et 2028.

THC a déjà d’autres hélicoptères de ce même modèle, qu’il a entre autres déployés en janvier lors du Rallye Dakar 2026.

La troisième commande annoncée lundi par Airbus concerne deux hélicoptères H135 pour la police britannique et son «National Police Air Service». Ce service de police exploite déjà 20 hélicoptères Airbus, dont seize H135 et quatre H145.

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