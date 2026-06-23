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Une commission repêche l’ouverture des magasins le dimanche

Keystone-SDA

Le débat sur l'ouverture des magasins le dimanche n'a pas fini d'occuper les parlementaires. Une commission du National s'est dite en faveur d'un assouplissement mardi, malgré un premier rejet au Conseil des Etats lors de la session d'été.

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1 minute

(Keystone-ATS) La commission de l’économie et des redevances du National a accepté l’initiative du canton de Zurich par 14 voix contre 11. Le texte veut rendre possible une ouverture douze dimanches par année, contre quatre actuellement.

La majorité de la commission estime que l’initiative répond à un besoin réel. Plusieurs de ses membres jugent eux une telle mesure inutile. Ils proposent d’enterrer le texte.

Le Conseil des Etats l’avait rejeté de justesse en juin, par 22 voix contre 21. Une ouverture plus régulière profiterait uniquement aux grands groupes et péjorerait les conditions de travail des employés, a-t-il tranché. Ce même si les cantons peuvent décider à quelle fréquence ils veulent permettre l’ouverture le dimanche.

Ce débat a eu lieu alors qu’à Genève, la population a été amenée à se prononcer sur l’ouverture des magasins lors des votations du 14 juin. Les Genevois ont accepté une ouverture deux dimanches par année. Une décision fustigée par les syndicats qui y voient une brèche vers la banalisation du travail le dimanche.

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