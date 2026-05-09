Une coprésidence pour le PS neuchâtelois

Keystone-SDA

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a élu samedi à Travers une nouvelle coprésidence composée de Marinette Matthey et d’Emil Margot. Les deux élus succèdent à Romain Dubois et seront épaulés par Fabienne Robert-Nicoud et Hugo Clémence, reconduits à la vice-présidence.

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(Keystone-ATS) Réuni devant plus de 80 militants, le PSN a misé sur un duo intergénérationnel pour porter les valeurs de la gauche et poursuivre la dynamique actuelle du parti, indique le parti dans un communiqué.

Députée au Grand Conseil depuis 2021, Marinette Matthey, 67 ans, entend défendre «une société démocratique résolument ancrée à gauche». De son côté, Emil Margot, 25 ans, également député et ancien président de la Jeunesse socialiste neuchâteloise, a souligné l’importance d’un positionnement «clair et fortement ancré dans les valeurs fondamentales de gauche».