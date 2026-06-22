Une croissance moindre du PIB escomptée cette année

Keystone-SDA

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La croissance du Produit intérieur brut (PIB) suisse devrait être moins élevée en 2026 qu'anticipé, selon les économistes interrogés par l'institut KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Ils anticipent en revanche une inflation plus soutenue.

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(Keystone-ATS) La progression moyenne du PIB réel corrigé des variations saisonnières devrait atteindre 0,9%, après 1,0% envisagé en mars dernier, selon le consensus KOF publié lundi, auquel ont pris part treize économistes. Le pronostic pour 2027 est maintenu à 1,5% et celui pour les cinq prochaines années reste fixé à 1,6%.

Les prévisions concernant les investissements réels en équipements et dans la construction sont revus à la baisse. Les experts tablent aussi sur un ralentissement des envois à l’étranger, fer de lance de l’économie suisse. Une hausse des exportations de seulement 0,5% est escomptée au lieu de 1,0% de mars. En 2027, celle-ci devrait se limiter à 2,0% après 2,6%.

Dans le même temps, les prévisions d’inflation sont revues à la hausse, à 0,7% en 2026 puis à 0,8% l’année suivante, soit une augmentation de respectivement 0,3 et 0,2 point de pourcentage. L’anticipation du renchérissement sur cinq ans se maintient à 0,9%.

Les économistes escomptent un taux de chômage de 3,1% pour l’année en cours, après une moyenne annuelle de 2,8% en 2025. L’année prochaine, il devrait atteindre 3,1%, contre 3,0% attendu précédemment.