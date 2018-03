Une deuxième médaille en VTT pour la Suisse

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2000 10:53 24. septembre 2000 - 10:53

De gauche à droite, Filip Meirhaeghe, Miguel Martinez et Christoph Sauser. (Keystone)

A l´issue d´une course épique, Christoph Sauser a obtenu la médaille de bronze de cross country, après celle en argent gagnée la veille par Barbara Blatter. Le Français Miguel Martinez a remporté l´or et le Belge Filip Meirhaeghe, l´argent.

Pendant plus des trois quarts de la course, l'assistance a longtemps pensé que les cyclistes suisses réitéreraient l'exploit du triathlon féminin: Thomas Frischknecht mène la danse tandis que Christoph Sauser occupe la troisième place. Il ne reste plus que deux tours à effectuer, soit un peu plus d'une demi-heure de course. Les deux hommes paraissent bien partis.



Thomas Frischknecht occupe la tête depuis le premier tour. A la fin du quatrième, un rythme effréné lui permet même de prendre une minute quinze d'avance sur son premier poursuivant. Pourtant, le médaillé d'argent d'Atlanta, qui possède l'un des plus solides palmarès mondiaux du mountain bike, commence à payer ses efforts.



Le Belge Filip Meirhaeghe et le Français Miguel Martinez, champion du monde en titre, s'extirpent du peloton et reviennent sur lui. Ils n'ont plus qu'une trentaine de secondes de retard. Lors du sixième tour, le cycliste suisse s'écroule. Il rétrograde à la cinquième place, à plus de deux minutes de Martinez, le futur vainqueur de l'épreuve.



Les espoirs suisses se portent alors sur Christoph Sauser. Après un petit passage à vide, il vient tout juste de reprendre la troisième place.



Si les deux hommes de tête semblent intouchables, la médaille de bronze s'offre néanmoins à lui. Il ne laisse pas passer cette opportunité et monte sur le podium.



Quant à Thomas Frischknecht, il termine finalement à la sixième place, à 3 minutes 30 de la médaille d'or qui lui sembla longtemps promise. Le parcours, qu'il avait qualifié "du plus beau jamais vu en dix ans de course", ne lui aura pas porté chance.



Raphaël Dufresne, Sydney



