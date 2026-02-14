La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS), huit blessés

Keystone-SDA

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. L'accident a fait huit blessés, a confirmé la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un porte-parole indique également que la cause privilégiée de l’accident serait pour l’heure l’explosion d’un compresseur à air d’un canon à confettis, comme la rapporte la RTS. L’explosion avait initialement été rapportée par les portails en ligne du Nouvelliste et de Rhône FM.

Selon la RTS, un blessé grave, qui a été héliporté au CHUV, serait à déplorer. De son côté, Rhône FM précise que la police cantonale, la police municipale, les pompiers et plusieurs ambulances sont sur place.

