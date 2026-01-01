La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Keystone-SDA

Une explosion dans un bar a fait plusieurs morts et blessés à Crans-Montana (VS), a confirmé jeudi la police cantonale valaisanne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il y a eu une explosion d’origine inconnue dans un bar au centre de la station vers 1h30 ce matin», a déclaré à Keystone-ATS le porte-parole de la police cantonale valaisanne Gaëtan Lathion. «Il y a plusieurs blessés et plusieurs morts», a-t-il ajouté. Plus d’une centaine de personnes était présente dans l’établissement au moment du drame.

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. La situation était sous contrôle en début de matinée, a précisé le porte-parole.

Une Helpline est mise en service pour les familles 0848112117.

