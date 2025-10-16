Une exposition plonge dans «l’océan des montagnes valaisannes»

Fait méconnu, un océan se nichait autrefois au coeur des montagnes valaisannes. S'il n'en reste aujourd'hui que des vestiges, l'exposition "Océan au sommet" propose de découvrir son histoire au Musée de la nature du Valais à Sion. A voir jusqu'au 13 septembre 2026.

(Keystone-ATS) «Au pied des sommets, les randonneurs foulent sans le savoir des roches nées au fond d’un océan disparu, raconte le canton du Valais dans un communiqué jeudi. Les Alpes valaisannes abritent en effet les traces d’un monde englouti, témoin d’une histoire géologique qui a façonné le paysage actuel du canton.»

A l’origine du projet d’exposition, des travaux récemment menés à Val de Bagnes (VS) par le Musée de la nature du Valais. Les recherches ont mis en évidence des objets géologiques rares, appelés «nodules polymétalliques».

Ces formations minérales sont comparables à celles que l’on trouve dans les profondeurs des océans actuels, à quelque 5000 mètres de profondeur. Riches en métaux rares, ils suscitent d’ailleurs l’intérêt des entreprises minières.

Des profondeurs aux sommets

Mais ces «trésors des abysses» valaisans sont bien plus anciens: ils se sont formés il y a près de 150 millions d’années dans un océan qui a aujourd’hui disparu, explique le Canton. L’exposition invite à se plonger dans le voyage de ces roches, qui ont migré des anciens fonds marins jusque sur la rive gauche de la Vallée du Rhône, à plus de 2000 mètres d’altitude.

«Océan au sommet» met en avant un ensemble d’échantillons géologiques et illustre les phénomènes de tectonique des plaques, de formation des Alpes et de soulèvement progressif du massif alpin.

Ce projet fait partie des «Expos Focus» du Musée de la nature du Valais, qui mettent en lumière des objets issus de ses collections. Renouvelées chaque année au mois d’octobre, elles se veulent accessibles à un large public.