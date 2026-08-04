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Une femme agressée par un inconnu à Berthoud (BE)

Keystone-SDA

Une femme a été agressée samedi soir par un inconnu à Berthoud (BE). L'homme lui a volé son porte-monnaie avant de prendre la fuite à pied.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, alors qu’une femme marchait dans la rue, un inconnu l’a soudainement abordée par derrière et s’est emparé du porte-monnaie qui se trouvait dans son sac à dos. Il est ensuite parti dans une direction inconnue, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La femme n’a pas été blessée. Il semble qu’elle ait croisé le malfrat peu avant les faits.

L’auteur présumé a entre 30 et 40 ans et mesure environ 1,70 mètre, ont rapporté des témoins. Il a les cheveux blond foncé, mi-longs et légèrement ondulés.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins.

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