Une femme décède percutée par un train en gare de Mörigen (BE)

Keystone-SDA

Une femme a perdu la vie lundi dans un accident ferroviaire en gare de Mörigen (BE), au sud du lac de Bienne. Pour une raison inconnue, elle a été percutée par un train entrant en gare. La victime a succombé à ses blessures sur les lieux du drame.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, la femme, dont l’âge n’est pas précisé, s’est retrouvée pour des raisons encore indéterminées sur les voies, a indiqué la police cantonale. Malgré le freinage d’urgence, déclenché immédiatement, le train n’a pas pu l’éviter.

Il existe des indices concrets concernant son identité, qui n’a toutefois pas encore été établie formellement, note le communiqué. L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la Police cantonale bernoise ainsi que des ambulanciers et sapeurs-pompiers.

Les personnes à bord du train ont pu être évacuées, aucune n’ayant été blessée, avant d’être transférées dans un bus. Le tronçon ferroviaire a été fermé pendant trois heures. Une enquête est en cours, sous la direction du Ministère public du Jura bernois Seeland.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

