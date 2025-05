Une finale mondiale de la course des 6H à Fribourg en juin 2026

La 4e édition de la course des 6H de Fribourg a attiré samedi quelque 2500 personnes à la salle Bicubic de Romont. La compétition de voitures télécommandées à hydrogène tiendra une finale mondiale en juin 2026 à Fribourg.

(Keystone-ATS) L’annonce officielle a été faite samedi: la finale mondiale 2026 réunira quelque 600 jeunes du monde entier, selon un communiqué diffusé samedi soir. « L’événement sera l’opportunité de faire briller l’écosystème fribourgeois, particulièrement actif et innovant dans le domaine de l’hydrogène », selon les organisateurs.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF) et l’École des Métiers Fribourg (EMF), la course 2025 a rassemblé plus de 200 jeunes âgés de 13 à 20 ans, répartis en 11 équipes d’apprentis et 8 équipes scolaires. Elles se sont affrontées pendant 6 heures d’endurance sur la seule piste nationale qualificative pour la finale mondiale du H2GP (pour Horizon Hydrogen Grand Prix).

L’EPAI-Fribourg a remporté la victoire dans la catégorie professionnelle et l’équipe CO Marly 2 s’est imposée chez les classes. Ces deux équipes gagnantes iront en août à la finale internationale à Chemnitz, en Allemagne.

Pour cette 4e édition, les voisins Biennois ont aussi participé. Au-delà de la performance, la manifestation pionnière se veut également une vitrine de l’innovation énergétique et une opportunité de sensibilisation.