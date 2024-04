Une frappe israélienne à Gaza tue trois fils du chef du Hamas

(Keystone-ATS) Trois fils du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, ont été tués mercredi dans une frappe israélienne à Gaza, ont annoncé le responsable palestinien et l’armée israélienne. Ce au moment où le mouvement islamiste examine une proposition de trêve dans les combats.

“Je remercie Dieu pour l’honneur que nous fait le martyre de mes trois fils et de certains de mes petits-enfants”, a déclaré M. Haniyeh, depuis Doha, à la chaîne qatarie Al Jazeera. “L’ennemi a visé une voiture à bord de laquelle ils se trouvaient”, a-t-il ajouté.

L’armée israélienne et le renseignement intérieur ont confirmé une frappe aérienne ciblée contre les trois hommes qualifiés d'”agents militaires” du Hamas. Identifiés comme Mohammad, Hazem et Amir Haniyeh, ils “menaient des activités terroristes dans le centre de la bande de Gaza”, selon l’armée.

Quatre petits-enfants d’Ismaïl Haniyeh ont également été tués, a indiqué le Hamas dans un communiqué, dénonçant une frappe “perfide et lâche”. Le mouvement palestinien a précisé que les tirs se sont produits au sein du camp de réfugiés de Chati, dans la ville de Gaza, au nord du territoire assiégé par l’armée israélienne.

Des images de l’AFP montrent des carcasses de voitures calcinées dans une rue du camp, présentées comme celles où se trouvaient les fils de M. Haniyeh. La famille rendait visite à des proches au premier jour de l’Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan, selon le Hamas.

“Nous ne renoncerons pas”

M. Haniyeh a assuré que la frappe ne forcerait en aucun cas la main du Hamas dans les négociations en vue d’une trêve et de la libération des otages, dont il est l’un des acteurs clés: “Si l’ennemi croit que cibler mes fils au plus fort des négociations, et avant que le Hamas ne donne sa réponse, poussera le mouvement à changer de position, il peut rêver”, a-t-il déclaré.

“Le sang de mes enfants n’est pas plus précieux que le sang du peuple palestinien”, a-t-il ajouté. “Nous ne renoncerons pas à nos exigences.” Elu chef du bureau politique du Hamas en 2017, Ismaïl Haniyeh vit entre le Qatar et la Turquie.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, lui a présenté mercredi ses condoléances. Le président iranien Ebrahim Raïssi et le N.2 du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, ont aussi appelé le chef du Hamas pour lui présenter leurs condoléances, a indiqué le mouvement islamiste palestinien.

“60 membres de ma famille sont morts en martyrs, y compris mes petits-enfants, les fils de mes frères, les fils de mes soeurs et mes cousins”, a également affirmé M. Haniyeh, sans préciser quand ces décès sont intervenus. Les médias palestiniens ont fait état ces derniers mois de la mort de nombreux proches du chef du Hamas.

La guerre entre le Hamas et Israël a éclaté le 7 octobre lorsque des commandos du mouvement islamiste palestinien infiltrés depuis la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d’Israël, entraînant la mort de 1170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir des chiffres officiels israéliens.

Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent détenues à Gaza dont 34 sont mortes, d’après des responsables israéliens. En représailles, l’offensive de l’armée israélienne lancée sur la bande de Gaza pour détruire le Hamas a fait au moins 33’482 morts, en majorité des civils, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas.