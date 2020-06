Une fresque rendant hommage à George Floyd et dénonçant les violences policières a été réalisée en ouverture du festival de Street art de Grenoble. Elle est située en face des locaux de la police municipale.

L'artiste français Combo, invité de la 6e édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes a peint cette oeuvre de lundi à mercredi sur le mur d'un parking appartenant à la Métropole Grenoble Alpes. Les deux personnages de la fresque ont été validés, il y a trois mois.

A gauche, un autoportrait de l'artiste, homme blanc, visage masqué par un foulard, "symbolique de la protestation", portant un t-shirt avec l'inscription "Black lives matter". A droite, un des ses amis noir avec un t-shirt siglé "I can't breathe" ("Je ne peux pas respirer"), les derniers mots de George Floyd, américain noir étouffant sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis le 25 mai.

"Audacieux"

"Initialement, l'homme noir devait avoir 'feminist' comme inscription. Mais après la mort de George Floyd, je l'ai changée" au dernier moment, a expliqué à l'AFP Combo. Pour lui, "que la collectivité accepte cette proposition, c'est audacieux, clairement".

"En général, le politique veut éviter tout ce qui peut attirer des ennuis, surtout en période électorale. Et dans le climat tendu actuel", a ajouté l'artiste engagé. Le président socialiste de la Métropole, Christophe Ferrari, est venu le saluer en pleine exécution.

Financeuse du festival à hauteur de 25% avec la Métropole, la Ville de Grenoble, dirigée par l'écologiste Eric Piolle, a rappelé son attachement "au respect de la liberté d'expression artistique", soulignant par ailleurs que "la police municipale est citoyenne, de proximité et appréciée".

Edition marquée par le coronavirus

"On a un très bon accueil des politiques au niveau de la liberté artistique. Zéro censure", a insisté Jérôme Catz, le directeur du festival. Faut-il s'en réjouir ? "On devrait trouver ça normal et naturel".

Cette édition, baptisée "Résilience", porte la marque du Covid-19: "avec ce satané virus et les mesures sanitaires imposées, on navigue à vue", a raconté M. Catz. Si la dizaine d'artistes français sont confirmés, les étrangers se joindront si les frontières et les transports aériens le permettent. Initialement prévu sur le mois de juin, le Festival va finalement se prolonger jusqu'en octobre.

